«النقل»: نجاح التشغيل التجريبي للمحطات الجديدة بمترو الخط الثالث

أعلنت وزارة النقل، رسمياً نجاح التشغيل التجريبي بدون ركاب للمحطات الجديدة بالخط الثالث للمترو، المعروف بالخط الأخضر، إحدى وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، موضحة أن التشغيل التجريبي تم على مدار أكثر من يوم للوقوف على مدى كفاءة عمل جميع الأنظمة الميكانيكة والكهربائية والإشارات والاتصالات والمراقبة.

المحطات الجديدة بمترو الخط الثالث

وأكدت الوزارة، أن المحطات الجديدة تشمل محطة جامعة القاهرة والتوفيقية وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور ووادي النيل، وتٌقدم المحطات خدمات متميزة لجمهور الركاب، وتشتمل على مصاعد وسلالام كهربائية، فضلاً عن كونها مكيفة بالكامل وتتضمن ماكينات TVM لشراء التذاكر إلكترونياً.

قالت المهندسة إيمان خليل، مدير المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، إن التشغيل التجريبي للمحطات بدون ركاب كان يحاكي التشغيل التجريبي بالركاب، سواء من خلال زمن التقاطر أو سرعة المترو، للوقوف على كفاءة جميع الأنظمة.

تفاصيل تشغيل المحطات الجديدة بمترو الخط الثالث

وأضافت المهندسة إيمان خليل، أن التشغيل التجريبي تم بالتنسيق بين الهيئة القومية للأنفاق، وشركة «آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، لافته إلى أن المترو وسيلة سريعة ونظيفة وبها كل وسائل الأمان والراحة التي تميزها عن أي وسيلة أخرى.

وأوضحت مدير المرحلة الثالثة، أن المحطات الجديدة مٌزودة بأحدث التنقيات الرقمية سواء في الأمان أو المراقبة أو الوسائل الحديثة التي توفر الخدمة بسهولة للجمهور.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة النقل، عن بدء التشغيل التجريبي بالركاب للمحطات الجديدة اعتبارًا من صباح الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث، والذي يبلغ طوله 7.1 كيلومترات.