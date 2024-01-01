الصور الأولى لاستقبال الركاب بـ6 محطات مترو جديدة في الخط الثالث 

خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين الموافق الأول من شهر يناير 2024، بدأت 6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث للمترو، في استقبال جمهور الركاب في أول أيام التشغيل التجريبي بالركاب، وفق ما أعلنت عنه وزارة النقل رسمياً لتقديم خدمة جديدة ضمن خطتها في التوسع في وسائل النقل الذكي الأخضر الصديق للبيئة.

حصلت «الوطن» على مجموعة من الصور لاستقبال المحطات الجديدة لجمهور الركاب، بداية من دخول الركاب المحطات وشراء التذاكر من أمام شبابيك التذاكر، وصولاً إلى رصيف القطارات واستقلال المترو.

أسماء المحطات الجديدة

المحطات الجديدة هي محطة مترو السودان وإمبابة والبوهي وروض الفرج والقومية والطريق الدائري، والتي نُفذت بأيادٍ مصرية خالصة وفق المواصفات والمعايير العالمية، وراعت في التنفيذ مختلف الفئات حيث ذودت المحطات بلوحات استرشادية لذوق الاحتياجات الخاصة، ومصاعد كهربائية تسهيلاً على جمهور الركاب.

اعتمدت تشطيبات المحطات ومنها محطة مترو إمبابة على الخامات المحلية بنسبة كبيرة، وبعض الخامات المستوردة من الاتحاد الأوروبي لرفع كفاءة أنظمة المترو، وفق ما أكده المهندس معتز أبوالعنين من فريد تنفيذ المحطات لـ «الوطن»، موضحاً أن محطة مترو إمبابة تمت وفق مستوى عالي من التشطيب بأفضل الخامات الموجودة في السوق».