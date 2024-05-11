كنيسة يسوع الملك الأسقفية بالرأس السوداء تحتفل بتخرج دفعة جديدة من الحرفيين

احتفلت كنيسة يسوع الملك الأسقفية، بتخرج مجموعة جديدة من متدربي الحرف مكونة من 40 شخصا، وذلك في إطار مبادرة «معًا» الهادفة إلى دعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

فعاليات الورشة

تتضمن الورش مجموعة من الحرف مثل الحلاقة للرجال، مهارات الكوافير للنساء، إصلاح الهواتف المحمولة، ورش الخياطة، إذ يتوفر لكل متدرب بعد إتمامه لفترة التدريب عدد من الأدوات التي تساعده على استكمال المسيرة لتصبح بداية لعمله المهني.

بدأ الحفل بكلمة القس مينا حلمي، راعي كنيسة يسوع الملك بالرأس السوداء، مدير مبادرة «معًا»، أشاد فيها بجهود المتدربين وإصرارهم على النجاح، مؤكدا على أهمية هذه المبادرة في دعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

تضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية، منها عروض موسيقية لفريق الموسيقى العربية بقيادة حسني المعاون، وكلمات تحفيزية للشباب من ضيوف الحفل تحثهم على التقدم لمصلحة الوطن.

كلمة تحفيزية للخريجين

اختتم الحفل بكلمة تحفيزية من العميد «رتبة كنسية» ديفيد عزيز، عميد كنائس الإسكندرية الأسقفية، حيث ربط بين اسم المبادرة والحلم المراد تحقيقه، فيما أعرب المتدربون عن سعادتهم بتخرجهم من المبادرة، مؤكدين أنها ساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة تساهم على إيجاد فرص عمل مناسبة، بالإضافة إلى توزيع الشهادات على المتدربين لتكريمهم.

وجاء الحفل بحضور أبو العباس فرحات التركي، نائب دائرة المنتزه عن حزب مستقبل وطن، ومحب شفيق، مؤسس أقباط لأجل مصر، والشيخ فرج السيد، من الأزهر ووزارة الأوقاف، وجون عبيد، رئيس نقابة المصورين، وبعض من الجمعيات الخيرية بالمنطقة، ومحمد عبد الرؤوف مؤسس جمعية بساط الخير الخيرية وبعض من أعضاء الجمعية.

تأتي هذه المبادرة كإمتداد لمشروع «معًا من أجل مصر» المعني بتنمية المهارات من خلال الورش الحرفية المختلفة، والمقدمة لكل الشباب من الخلفيات المختلفة.