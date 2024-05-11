وظائف خالية لجميع المؤهلات بمرتبات مجزية ومكافآت سنوية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية في إحدى سلاسل هايبر ماركت شهيرة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، من خلال تنظيم يوم مفتوح للتوظيف.

وأوضحت الوزارة في بيانها تفاصيل الوظائف الخالية المطلوبة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وموعد الملتقى التوظيفي، كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

يتم تنظيم الملتقى التوظيفي بمدينة السلام ومركز شباب السلام أول، يوم الجمعة 17 مايو 2024 من الساعة 1 ظهرا حتى 7 مساءا.

الوظائف المطلوبة

- كاشير.

- مراقب أمن.

- محضر طلبات.

- بائع ممرات.

- بائع ثلاجة.

- جزار تشفية.

- بقال.

- سماك.

- فكهاني أو مساعد.

- مسئول استلامات.

- عامل مخزن.

- عامل نظافة.

- طيار.

- شيفات سخن.

- فني تبريد.

- فني كهرباء.

- فني تكييف.

- خدمة عملاء.

- مراقب مخزون.

الشروط المطلوبة

أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عال، ومتوسط وابتدائية أو محو أمية على حسب متطلبات كل وظيفة.

- لا يشترط أن يكون المتقدم لديه خبرة في العمل.

- أن يتراوح سن المتقدم للوظائف بين 18 و45 عاما على حسب متطلبات كل وظيفة.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين رواتب مجزية.

- توفر الشركة للعاملين تأمين اجتماعي وطبي.

- تمنح الشركة للعاملين زيادات سنوية ومكافآت سنوية.

- توفر الشركة للعاملين فرص للترقي.