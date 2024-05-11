توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار ورياح تضرب هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ يتوقع الخبراء أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومائل للبرودة ليلا على شمال الصعيد حتى شمال البلاد، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية.

وبالنسبة لـ حالة الطقس يوم الاثنين، فيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأحد 12 مايو

وتأتي درجات الحرارة خلال 72 ساعة، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 13 مايو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 14 مايو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.