للحفاظ على المحاصيل.. مركز المناخ يقدم نصائح مهمة للفلاحين في فترة تقلب الطقس

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز تغييرات المناخ بوزارة الزراعة، إن الطقس يمر بتذبذبات كبيرة في درجات الحرارة، فهو مائل للحرارة شمالًا على القاهرة وشديد الحرارة على صعيد نهارًا، بجانب عودة الطقس البارد ليلًا على المناطق الشمالية ومائل للبرودة على الوجه البحري والدلتا وشمال الصعيد، فضلًا عن نشاط الرياح على معظم مناطق الجمهورية، خاصة فترة ما بعد الظهر.

حصاد القمح في الفترة الصباحية

وأكد «فهيم»، ضرورة إجراء عمليات حصاد القمح والدراس في الفترة الصباحية خاصة فى منتصف الأسبوع الأول، بجانب تعويض النباتات للمياه وضمان وجود رطوبة أرضية كافية وإجراء رية قصيرة بين الريات فى الصباح والابتعاد عن الري خلال فترة الظهيرة بسبب غلق الثغور وتوقف التبخر من النتح وزيادة البخار، مما يقلل الامتصاص وزيادة فى مستوى المياه حول الجذور ستؤدى إلى انخفاض نسبة الأكسجين فى النبات خلال درجات الحرارة المرتفعة.

وأشار إلى أهمية إضافة 2 كيلوجراما فولفيك و3 نترات ماغنسيوم مع الري، بجانب انخفاض اضرار التذبذبات الحرارية على بساتين الفاكهة في مرحلة العقد الحديث خاصة المانجو والعنب والزيتون والموالح والتين ومرحلة التزهير في الكمثرى والرمان.

وشدد على أهمية رش محفزات النمو والأحماض الأمينية والعناصر الصغرى فى مرحلة ما بعد العقد لدعم بساتين الفاكهة مع إضافة العناصر الصغري مثل الحديد والمنجنيز والزنك، وذلك بعد 5 أيام من رش الزيوت المعدنية الصيفية مثل الصابون البوتاسي مع تجنب رش المبيدات الكميائية الجهادية لأنها تستنزف أكبر طاقة للنباتات، كما أنه يجب إضافة الأزوت على الزيتون وتوزان التسميد مع حمل الأشجار لاسيما المانجو والموالح والحرص على العناية بالأشجار ضد دودة براعم الزيتون وموت الأجنة في المانجو.

رش الفاصوليا الصيفي

كما لفت لأهمية رش الفاصوليا الصيفي بسترات البوتاسيوم بمعدل 1.5 كجم و 30 سم من السيتوكينين بنسبة 4% للفدان، وبسبب انخفاض درجات الحرارة خلال فترة الليل لاسيما بالوجه البحري يتوجب تكثيف إضافة الفسفور للزراعة الحديثة على محاصيل الذرة والقطن والسمسم والفول السوداني.

الري الصباحي خلال مرحلة النمو الخضري قبل التزهير

كما شدد على ضرورة الري الصباحي خلال مرحلة النمو الخضري قبل التزهير مع إضافة جرعة التسميد بمعدلات 2 كيلوجرام سلفات نشادر و2 كيلوجرام سلفات بوتاسيوم بودر مع لتر من حمص الفسفوريك ويكرر 3 مرات أسبوعيًا، وإضافة 2 كيلوجرام من نترات النشادر و4 كيلوجرامات بوتاسيوم ذواب مع نصف لتر حمض فوسفوريك فى مرحلة الأزهار والعقد.