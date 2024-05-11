«مواجهة جرائم الفساد وتعارض المصالح في الوظيفة العامة» ندوة بجامعة كفر الشيخ

نظم مركز الخدمة العامة بجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع كلية الحقوق بالجامعة، دورة تدريبية لطلبة كلية الحقوق تحت عنوان «مواجهة جرائم الفساد وتعارض المصالح في الوظيفة العامة»، التي عُقدت بمسرح الجامعة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضرها الدكتور محمد شوقي عبد العال، أستاذ القانون الدولي بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ووكيل الكلية الأسبق.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ماهر أبو خوات، عميد كلية الحقوق.

جهود الدولة المصرية في مواجهة الفساد والتصدي له بشتى صوره

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، نجاح جهود الدولة المصرية في مواجهة الفساد والتصدي له بشتى صوره، مُشيراً إلى أنّ الجامعة تبنت العديد من الممارسات الإيجابية للوقاية من الفساد ومكافحته وذلك تماشياً مع رؤية مصر 2030 لمكافحة الفساد من خلال وضع الأهداف والإجراءات التنفيذية لمكافحته، كما تعمل الجامعة علي زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد من خلال تنظيم لقاءات ومحاضرات للتوعية بأهمية مخاطر الفساد، وأهمية مكافحته، وتنفيذ برنامج نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية ومدونة السلوك الوظيفي.

أوضحت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنّ رسالة جامعة كفر الشيخ للوقاية من الفساد ومكافحته قائمة على تحديد وتقييم مخاطر الفساد، والعمل على الوقاية منه، ومكافحته من خلال وضع الأهداف والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته، وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد، والارتقاء بمستويات الشفافية والنزاهة.

أعرب الدكتور محمد شوقي عبد العال، أستاذ القانون الدولي بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ووكيل الكلية الأسبق، عن سعادته بمشاركة طلبة كلية الحقوق بالجامعة في الندوة، لافتاً أنّ الفساد ظاهرة ممنهجة لذلك يتم مقابلتها بأسلوب علمي للحد منها عبر العديد من الإجراءات، منوهاً إلى أنّ تكلفة الفساد ومخاطره السياسية والاجتماعية كبيرة جداً.

الحد من الفساد عن طريق تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي

وتطرق «عبد العال»، إلى تعريف الفساد وجهود الدولة في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، والحفاظ على المال العام، مردفاً أنّ تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي هو أحد أهم الوسائل للحد من الفساد.

وجّه الدكتور ماهر أبو خوات، عميد كلية الحقوق، الشكر للدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، على دعمه المتواصل لكلية الحقوق، وثمن دور نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة في دعمهم لكافة الأنشطة والفاعليات التي تظهر دور الجامعة في خدمة المجتمع.