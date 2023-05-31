جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من الأنصال المعدنية «الكترات»

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية بجمارك بورسعيد من ضبط محاولة تهريب كمية من الأنصال المعدنية «الكترات» داخل حاوية عدد يدوية واردة من الصين إلى ميناء غرب بورسعيد.

إخبارية سرية بتهريب كترات

كانت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية «إلتزام» برئاسة علاء السيد مدير عام الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للوارد بجمارك بورسعيد برئاسة السيد عمارة مدير عام الوارد ومباحث المحور

قد تلقو إخبارية سرية مفادها اعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير تهريب أصناف مخالفة ممنوع دخولها البلاد إلا بالموافقات الأمنية المسبقة داخل مشمول البيان الجمركي 192620 لسنة 2023 والصنف طبقا للمستندات عبارة عن عدد يدوية واردة من الصين .وتتضمن كمية من الأنصال المعدنية (الكترات)

5070 نصل معدني

وجرى تشكيل لجنة جمركية لكشف مشمول الحاوية من سعيد الدايدموني، وتبين وجود 5070 نصل معدني (كتر) أحجام وأشكال مختلفة مخبأة داخل كراتين البضائع، وذلك بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1467 لسنة 2009 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتقدير رقم 118 لسنة 1975.

قرر محمد حسام الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي