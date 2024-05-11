صابر الرباعي يوجه رسالة خاصة لمحمد عبده بعد إصابته بالسرطان: فنان ملهم (فيديو)

حرص الفنان صابر الرباعي على توجيه رسالة خاصة لفنان العرب محمد عبده، بعدما أعلن إصابته بالسرطان والبدء في تلقي العلاج الكيماوي في باريس.

ماذا قال صابر الرباعي لـ محمد عبده بعد إصابته بالسرطان؟

وأوضح صابر الرباعي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فنان العرب محمد عبده كان ملهمًا لجيل كامل من المطربين ومدرسة فنية كبيرة وتأثر به العديد من المطربين في بداية مشوارهم الغنائي وتعلموا منه الكثير، واصفًا إياه بـ«أهم رموز الأغنية الخليجية»، متمنيًا أن يعود لممارسة حفلاته وأنشطته الفنية مرة أخرى، قائلاً: «كلنا بنحبه ونعتز بيه وأتمنى له الشفاء العاجل».

وطرح أمير الطرب العربي صابر الرباعي مؤخرًا أغنيته الجديدة باللهجة المصرية بعنوان «الباشا»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهى من ألحان محمود الخيامي، وكلمات محمد أبو نعمة، وتوزيع طارق عبدالجابر.

أغنية الباشا تتخطى مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة

وتخطت أغنية الباشا حاجز مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة من طرحها عبر موقع يوتيوب، وتنتمي للون الشعبي، وبعض المصطلحات القريبة للشارع المصري من بينها «سينجة عشرة»، كما يستعد لطرح العديد من الأغاني في الفترة المقبلة إلى جانب تحضيره لألبوم جديد.