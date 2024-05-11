صابر الرباعي: أوبريت الحلم العربي صحوة للضمير الإنساني (فيديو)

قال أمير الطرب العربي صابر الرباعي، إن الشعب الفلسطيني من أكثر الشعوب تعرضا للظلم منذ عام 1948، وحتى وقتنا الحالي، مٌشددا على أنها القضية الأم لكل الدول العربية، متمنيًا أن يجتمع العرب من أجل نصرتهم.

تفاصيل مشاركة صابر الرباعي فى أوبريت الحلم العربي

وأضاف صابر الرباعي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه أعاد تقديم أوبريت الحلم العربي، بالتعاون مع عدد كبير من المطربين، بعد 20 عاما على نسختها الأولى، التي ضمت 11 مطربا ومطربة من أنحاء الوطن العربي، من بينهم أصالة، وعاصي الحلاني، وبلقيس، وماجد المهندس، ووليد توفيق، وأبو، وغيرهم من المطربين، مُشددا على أهميتها لصحوة الضمير العربي والإنساني.

رسالة صابر الرباعي للشعب الفلسطينى

ووجه «الرباعي» رسالة للشعب الفلسطيني، قائلا: «احنا معاكم قلبا وقالبا، ومستعدين نستقبلكم في تونس من خلال العائلات الفلسطينية»، مؤكدا أن أية حلول من الأهالي لن تشفي غليل ما تتعرض له الأمة التي سلبت منها أرضها، مترحما على شهداء فلسطين، سائلا الله أن يلهم ذويهم الصبر، ويشفي الجرحي الذين لا حصر لهم في تلك المعركة غير المتوازنة، واصفا إياها بـ«المعركة الظالمة».