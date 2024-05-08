صابر الرباعي يكشف لـ«الوطن» تفاصيل أغنيته الجديدة باللهجة المصرية

يستعد الفنان صابر الرباعي، في الأيام المقبلة، لطرح أغنيته الجديدة بعنوان «الباشا» باللهجة المصرية، المقرر تقديمها «فيديو كليب»، من ألحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبدالجابر، كلمات محمد أبو نعمة.

صابر الرباعي يكشف تفاصيل الأغنية

أوضح «الرباعي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أغنية الباشا باللهجة المصرية، وهي نابعة من الشارع المصري، من خلال مصطلحات متداولة وتحمل الطابع الشعبي، مشددًا على حبه للغناء للشارع المصري، من خلال تنوع جديد بعيدًا عن الأغنيات الكلاسيكية.

ولفت إلى أنه لا يبحث عن الألقاب، وأن كلمة الباشا تعود على بطلة الأغنية، وهى كلمة متداولة في الشارع المصري، لافتًا إلي أن اسم الأغنية من اقتراح الملحن محمود الخيامي، وتتضمن بعض الكلمات المصرية الشهيرة مثل «الاتيكيت، سينجة عشرة، طوابير»، وغيرها من الكلمات القريبة للجمهور المصري.

وكان المطرب صابر الرباعي طرح منذ يومين، البرومو التشويقي لأحدث أغنياته «الباشا»، الذي حقق نجاحا كبيرا عبر قناته الرسمية بـ«يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أحيا مؤخرًا حفلا غنائيا في قرطاج، رفع شعار كامل العدد، وقدم خلاله عددا كبيرا من أغنياته المميزة، وسط تفاعل كبير من الحضور.