صابر الرباعي يكشف حقيقة إلغاء حفله الغنائي الأول في موريتانيا.. ماذا قال؟

أعلن المطرب صابر الرباعي إحيائه لحفل غنائي في موريتانيا لأول مرة، وكان من المقرر انطلاقه في شهر يناير الماضي، وانتشرت الأخبار وقتها حول إلغاء الحفل وعدم إقامته.

حقيقة إلغاء حفل صابر الرباعي في موريتانيا

وفي أول تصريح له بشأن الحفل، أوضح المطرب صابر الرباعي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحفل لايزال قائمًا ولم يجري الغاؤه، موضحًا أنه اتخذ قرارا بتأجيله فقط بسبب الأحداث المؤسفة في غزة وما يواجهه الشعب الفلسطيني من عنف وظلم كبير، لافتًا إلى أنه قام بتأجيل أكثر من حفل له في عدة دول حول العالم وليس موريتانيا فقط، ومن المقرر انطلاقهم فور استقرار الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية.

تفاصيل أحدث أغاني صابر الرباعي

من ناحية أخري، انتهي المطرب صابر الرباعي من تسجيل أغنيته الجديدة باللهجة المصرية بعنوان «الباشا»، والمقرر طرحها في الأيام المقبلة، وهي من كلمات الشاعر محمد أبو نعمة، ومن توزيع طارق عبد الجابر، وألحان محمود الخيامي، لافتًًا إلى أنها تنتمي للشارع المصري، وتتضمن مصطلحات قريبة ومتداولة من الجمهور المصري، من بينها «طوابير، سنجة عشرة».