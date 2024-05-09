«الباشا» أول أعمال صابر الرباعي في الإنتاج الموسيقي

طرحت الشركة المنتجة لأعمال المطرب صابر الرباعي، أغنية الباشا، التي سيفتتح بها موسم أغاني الصيف، لتتولى بعد ذلك مجموعة من أغنياته من ألبومه الذي ينتجه من خلال شركة R&M، من كلمات الشاعر محمد أبو نعمة وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر.

وقال الفنان صابر الرباعي عن «الباشا»: أغنية خفيفة الظل يتغزل فيها شاب بحبيبته بالطريقة المصرية الخفيفة التي تعجب الجميع، وتشعرك بالمرح والمحبة، وفي هذه الأغنية قمت بتغير مود الأغاني التي أقدمها، كذلك عدلت بعض المفردات من كلمات الأغنية، حتى تتناسب مع الشارع المصري، وأثق أن الأغنية ستنال إعجاب الكثيرين.

وتقول كلمات الأغنية:

الباشا أبو ورده في خده بيمسي علي الحلوين

ده جمال أصلي بتاع بلده مشفتش زيه اثنين

من كتر العظمة يعدي قلبي بيشبع دقات

ده جمال واصل ومعدي ما هو برده الناس مقامات

الباشا اما بيتكلم وكأنه بيعزف عود

سلمت وقلبي استسلم لجماله بدون مجهود