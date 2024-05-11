مترو الأنفاق ينفي حدوث حريق بقطار الخط الأول في محطة ماري جرجس 

نفى أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، ما تردد بشأن حدوث حريق بقطار داخل محطة ماري جرجس بالخط الأول، مؤكدًا أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة، وأن ما حدث تصاعد أدخنة من أعلى قطار بالمحطة، نتيجة إلقاء مخلفات كيس بلاستيك، واحتراقه على سطح القطار، وعلى الفور انتقلت فرق الطوارئ والصيانة المتواجدة بالمحطة.

تحويل مسار القطار

أوضح في بيان له، أنه جرى سحب القطار إلى السكة الاحتياطية بمحطة دار السلام، لإزالة باقي المخلفات، دون حدوث أي ضرر، أو تأثير على حركة القطارات، وإخلاء الركاب تم حفاظًا على سلامتهم، وتحويل مسار القطار لدخوله ورش الصيانة: «الخط الأول يعمل بشكل طبيعي دون أي تأثير على حركة القطارات».

محطات المترو

ناشد متحدث المترو جمهور الركاب الرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة، بالتواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048، وعبر الرقم المخصص لخدمة «واتس آب» 01221116048، وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة، على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، وأيضا عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، وذلك لتلقي كل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق، مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو، والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، لتلقي كل شكاوى المواطنين المتعلقة بكل الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.