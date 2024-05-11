الحكومة تعلن عن أول تطبيق إلكتروني لحجز سيارات كهربائية.. عاجل

أعلنت وزارة النقل، تشغيل 10 سيارات كهربائية «تاكسي» تجريبيا داخل العاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من الأربعاء 15 مايو، كمرحلة أولى، من إجمالي 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيله تباعا داخل العاصمة بواقع «60 سيارة شيفروليه بولت - 85 سيارة MG4»، لخدمة المواطنين والمترددين على العاصمة.

سيارات العاصمة الإدارية الجديدة

وأكدت في تقرير لها، أن السيارات مزودة بأعلى مستوى لأمان الركاب، حيث أنها مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS وعلى اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الاتحاد العربي «سوبر جيت»، بالإضافة إلي أنها سيارة كهربائية صديقة للبيئة ولا يوجد لها صوت أو انبعاثات للعوادم، ويقودها سائقون على أعلى مستوى لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

تطبيق ذكي لحجز السيارات

وأضافت الوزارة أن حجز السيارة سيكون متوفرا عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول والمزمع إطلاقه مع أول يوم تشغيل للسيارة، وبها إمكانية الدفع بطريقتين إما عن طريق الكريدت كارد أو الكاش، كما يوجد خط ساخن 19157 لتلقي الشكاوى ومقترحات الركاب لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية.

جدير بالذكر أن هذه هي وسيلة المواصلات الثانية التي ستعمل داخل العاصمة بعد أتوبيسات شركة اكتا، وسيعقبها لاحقا مونوريل شرق النيل الذي يمر على 8 محطات بالعاصمة الإدارية، والمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT الذي يمر على 7 محطات داخل العاصمة الإدارية، لتكتمل منظومة النقل المخططة للعاصمة بوسائل نقل ذكي أخضر مستدامة تتزايد مع الزيادة السكانية، كما تتكامل مع وسائل المواصلات الأخرى المؤدية إلى العاصمة من أنحاء الجمهورية كافة، وصولا لتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.