خالد بيبو يجبر بخاطر شاب من ذوي الهمم قبل بداية مباراة الأهلي وبلدية المحلة (فيديو)

مباراة ساخنة جمعت بين النادي الأهلي ونظيره بلدية المحلة في بطولة الدوري، وقبل دقائق من انطلاق المباراة، التقطت عدسة إحدى الكاميرات الكابتن خالد بيبو وهو يلتقط صورة مع شاب من ذوي الهمم في لفتة إنسانية حازت على إعجاب كل من شاهدها، الأمر الذي وثقته قناة أون تايم سبورت عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «x» تويتر سابقًا.

لفتة إنسانية للكابتن خالد بيبو مع شاب من ذوي الهمم

حرص الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، على التقاط صورة مع شاب من ذوي الهمم يدعى «أحمد»، والذي جلس على كرسي متحرك مرتديا تيشرت باللون الأسود.

كان الشاب يأمل في لقاء بيبو وعلي معلول منذ زمن بعيد، وسنحت له الفرصة أخيرًا، لالتقاط صورة مع خالد بيبو، الذي تبادل أطراف الحديث مع الشاب لترتسم الابتسامة على وجهه: «أكلت ولا مش عاوز تعزمني».

لافتة انسانية رائعة ???? من خالد بيبو مع أحد مشجعي الأهلي من ذوي الاحتياجات الخاصة #ONTime_Sports pic.twitter.com/iICowjIjY6 — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 11, 2024

لقاء الأهلي وبلدية المحلة

انطلقت قبل قليل مباراة الأهلي وبلدية المحلة، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري nile.

الجدير بالذكر، أن النادي الأهلي احتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة من 14 مباراة فقط في الموسم الحالي، بينما يقبع الفريق المحلاوي في المركز الـ15 برصيد 19 نقطة من 20 مباراة.