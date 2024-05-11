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خالد بيبو يجبر بخاطر شاب من ذوي الهمم قبل بداية مباراة الأهلي وبلدية المحلة (فيديو)

كتب:

عبير خالد
09:43 م | السبت 11 مايو 2024
خالد بيبو وشاب من ذوي الهمم

خالد بيبو وشاب من ذوي الهمم

مباراة ساخنة جمعت بين النادي الأهلي ونظيره بلدية المحلة في بطولة الدوري، وقبل دقائق من انطلاق المباراة، التقطت عدسة إحدى الكاميرات الكابتن خالد بيبو وهو يلتقط صورة مع شاب من ذوي الهمم في لفتة إنسانية حازت على إعجاب كل من شاهدها، الأمر الذي وثقته قناة أون تايم سبورت عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «x» تويتر سابقًا.

لفتة إنسانية للكابتن خالد بيبو مع شاب من ذوي الهمم

حرص الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، على التقاط صورة مع شاب من ذوي الهمم يدعى «أحمد»، والذي جلس على كرسي متحرك مرتديا تيشرت باللون الأسود.

كان الشاب يأمل في لقاء بيبو وعلي معلول منذ زمن بعيد، وسنحت له الفرصة أخيرًا، لالتقاط صورة مع خالد بيبو، الذي تبادل أطراف الحديث مع الشاب لترتسم الابتسامة على وجهه: «أكلت ولا مش عاوز تعزمني».

لقاء الأهلي وبلدية المحلة

انطلقت قبل قليل مباراة الأهلي وبلدية المحلة، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري nile.

الجدير بالذكر، أن النادي الأهلي احتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة من 14 مباراة فقط في الموسم الحالي، بينما يقبع الفريق المحلاوي في المركز الـ15 برصيد 19 نقطة من 20 مباراة.

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بقلم عبير خالد