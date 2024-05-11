جهاد جريشة يحسم الجدل بشأن هدف الأهلي الملغي أمام بلدية المحلة

علق جهاد جريشة الخبير التحكيمي على الحالات التحكيمية، التي شهدتها مباراة الأهلي وبلدية المحلة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري nile للمحترفين، والتي أقيمت على أرضية ملعب ستاد غزل المحلة.

وقال جهاد جريشة في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت:« النادي الأهلي لم يستحق أي ركلة جزاء في الشوط الأول، كان هناك حالة من اعترض من جانب لاعبي المارد الأحمر، على أحقيتهم في الحصول على ركلة جزاء أمام بلدية المحلة، بعد أن لمست الكرة يد نور الزمان الزموري، إلا أن المساحة كانت قريبة للغاية، وقرار الحكم صحيح بعدم احتساب أي خطأ».

وتابع:« قرار حكم مباراة الأهلي والبلدية سليم، بعدم احتساب هدف إمام عاشور، هناك تسلل واضح على كهربا في بداية الأمر، وبالتالي القرار سليم خلال اللقاء، بعدم احتساب الهدف».

وواصل:« أنه لا يوجد أي خطأ على لاعب بلدية المحلة، مشيرًا إلى أن لعبه لم يكن عنيفًا على لاعب الأهلي».

وأكد الحكم الدولي السابق أن المباراة لم تشهد أي ركلة جزاء سواء للأهلي أو بلدية المحلة، وذلك خلال أحداث شوطها الأول.