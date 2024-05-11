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أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم.. تصل إلى 30%

كتب:

محمد سعيد الشماع
02:46 م | السبت 11 مايو 2024
شهادات الادخار - صورة تعبيرية

شهادات الادخار - صورة تعبيرية

يُتيح البنك الأهلي المصري لعملائه العديد من الخيارات المختلفة والمتنوعة بشأن شهادات الادخار بعملة الجنيه المصري، والتي تختلف فيها سعر الفائدة والذي يصل إلى نسبة 30%، لذا تستعرض «الوطن» أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم.

وجاءت أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي، حسب آخر تحديث أوضحه موقع البنك الرسمي، كالتالي:

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم

- الشهادة البلاتينية السنوية: سعر الفائدة 23.5% شهري، أو 27% سنوي «تُصرف في نهاية المدة»، ومدة هذه الشهادة سنة واحدة.

- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري: سعر الفائدة في السنة الأولى 26%، وفي السنة الثانية 22%، وفي السنة الثالثة 18%، ومدة هذه الشهادة 3 سنوات.

- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي: سعر الفائدة 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة.

- الشهادة البلاتينية 3 سنوات: سعر الفائدة 21.5% شهري.

- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير: سعر الفائدة 27.5% ربع سنوي، ومدة الشهادة 3 سنوات.

- الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري: سعر الفائدة 14.25% شهري، ومدة الشهادة 5 سنوات.

- شهادة آمان المصريين: سعر الفائدة 13%، ومدة الشهادة 3 سنوات.

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