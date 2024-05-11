هل تؤدي العصبية إلى النوبات القلبية؟.. استشاري قلب يحذر من الغضب

تدفع العديد من المواقف الإنسان للخروج عن شعوره، والدخول في نوبة غضب، وقد يكون الأمر وليد موقف يومي، أو أزمة في العمل، أو يعاني من مشاكل أسرية، وأحياناً ما يخرج الغضب عن السيطرة، ما يسبب بعض المشاكل الصحية، ويدفع البعض للبحث عن الأعراض الجانبية التي قد تؤدي لها العصبية الشديدة، وهل يتطور الأمر لنوبة قلبية؟

وفي التقرير التالي نستعرض أسباب النوبات القلبية، وهل يمكن أن تتطور العصبية إلى مشاكل خطيرة في القلب؟، بحسب الدكتور محمد الحسيني، استشاري جراحة القلب خلال حديثه لـ«الوطن».

النوبة القلبية

تحدث النوبة القلبية عندما لا يحصل جزء من القلب على كمية كافية من الدم، ويحدث هذا عادة بسبب انسداد أحد الشرايين الذي تزود القلب بالدم، وأظهرت بعض الدراسات أنه يمكن لنوبات القلق تلك أن تتسبب في بعض المشاكل بالقلب، وأشارت الأبحاث إلى أنه إذا كنت ممن يعاني من اضطراب القلق والتوتر الدائم ومن أصحاب العصبية الشديدة، فأنت عرضة بنسبة 26% لأمراض القلب والنوبات القلبية.

وبحسب الحسيني فإن القلب هو المتحكم الرئيسي في جسم الإنسان، وعلى عكس الشائع الذي يعتقده البعض أن العقل هو سيد الجسم: «القلب بيحس وبيتأثر بكل حاجة، وهو اللي بيتحكم في الجسم وبيبعت الإشارات للمخ، وبعدين العقل يطلعها في صورة انفعالات أو ضربات قلب سريعة وأحياناً أمراض خطيرة».

وأضاف استشاري جراحة القلب أنه يمكن للعصبية الشديدة أن تتحول إلى نوبات قلبية، ويرجع ذلك إلى حساسية القلب الشديدة: «أول ما تبدأ اليوم ضربات القلب بتزيد بالذات مع الحركة، فالقلب بيتأثر بأي حاجة، فطبيعي أن العصبية ممكن توصل لبعض المشاكل في القلب».

أسباب النوبة القلبية

بحسب الحسيني، فإن هناك مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى النوبات القلبية مثل:

- العيوب الخلقية.

- السكر.

- الضغط.

- التوتر.