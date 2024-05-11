أشرف سنجر: مرافعات مصر بمجلس الأمن أشبه برصاص ناري يضرب إسرائيل

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن نتنياهو رغم فساده، لكن هناك تصميم لاستمراره كرئيس لوزراء دولة الاحتلال، ويبني تحالف متطرف خاص به ويحافظ عليه حتى لو سيضر بمصلحة إسرائيل، لافتًا إلى أن الطامة الكبرى التي تواجه العالم وبالأخص المجتمع الأمريكي، اعتياد أبناء الجامعات الغنية والمشهورة، أن أصوات الطلاب بها حر، وقدرته على دفع مبالغ كبيرة للحصول على أجود من فكرة المنطقية والعقلانية.

إلغاء القانون الدولي من مناهج الجامعات الأمريكية

أشار «سنجر»، خلال حواره ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، إلى أنه في الولايات المتحدة، واجهوا مشكلة الطلبة في الاتساق بين القضية الأوكرانية والفلسطينية، منوهًا بأن هناك حديث جار في الولايات المتحدة، بإلغاء القانون الدولي، والتنظيم الدولي من مناهج الجامعات.

وواصل: « قيام مندوب دولة الاحتلال بقطع الميثاق أمام دول العالم في الأمم المتحدة يؤكد على أن دولة الاحتلال مارقة ومنبوذة لا يمكن الوثوق في قراراتها ولا ممثليها، حتى ممثل مصر في مجلس الأمن أعطى مرافعات تدل على السياسة الواضحة لمصر في مساندة القضية الفلسطينية، وهذه المرافعات كانت أشبه بالرصاص الناري للإسرائيليين».