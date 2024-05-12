سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في بداية التعاملات الصباحية

استهل سعر جرام الذهب عيار 12 التعاملات الصباحية اليوم الأحد 12-5-2024، عند مستوى 3110 جنيهات للبيع، و3130 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

تستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم في مصر، بحسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد في بداية التعاملات الصباحية تراجعا بقيمة 6 جنيهات، مسجلا 3554 جنيها مقابل 3560 جنيهًا أمس، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في بداية التعاملات 3110 جنيهات للبيع و3130 جنيها للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد في بداية التعاملات تراجعا بقيمة 4 جنيهات، ليسجل 2666 جنيها مقابل 2670 جنيها أمس، وللشراء 2683 جنيها مقابل 2687 جنيها، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2073 جنيها للبيع و2087 للشراء، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1778 جنيها للبيع و1789 للشراء.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب بقيمة 40 جنيها، ليسجل اليوم الأحد 25040 جنيها، مقابل 25 ألفا و80 جنيهًا، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.