أسعار سبائك الذهب الآن في الأسواق ومحال الصاغة.. «شوف أقل وزن بكم»

تعتبر السبائك الذهبية من أفضل الطرق الاستثمارية، للحفاظ على قيمة المال لفترات طويلة، وزاد البحث عن أسعار سبائك الذهب حيث أنها لا تخضع لارتفاع سعر المصنعية كالمشغولات الذهبية، فيما يحرص الكثيرون على متابعة أسعار سبائك الذهب باستمرار.

أسعار سبائك الذهب اليوم

وتتأثر أسعار سبائك الذهب اليوم، بتحركات أسعار الذهب العالمية اللحظية بشكل دوري خلال تعاملات اليوم، حيث يعتبر كل انخفاض في أسعار الذهب فرصة للشراء لمن يملك المال ويريد حفظ قيمة أمواله، وفق مؤسسة «جولد إيرا» لتداول الذهب.

قدرت أقل سعرا لسبيكة الذهب اليوم 1010 جنيهات، لمن يرغب في شراء السبائك بوزن 0.25 جرام للسبيكة عيار 24، كما سجلت السبيكة وزن 0.50 نحو 1910 جنيهات.

السبيكة الجرام تسجل 3665 جنيها

وجاء سعر السبيكة الذهب عيار 24 وزن جرام واحد 3660 جنيها للسبيكة، وبلغ سعر السبيكة وزن 2.5 جرام 9 آلاف و135 جنيها، فيما سجلت السبيكة وزن 5 جرامات 78 ألفا و270 جنيها، وسجلت السبيكة وزن 10 جرامات 36 ألفا و540 جنيها.

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا إلى 182 ألفا و700 جنيها، وذلك بعد احتساب سعر المصنعية والدمغة.