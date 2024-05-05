«صباح الجمال والشقاوة».. إنسانية مدحت صالح مع الحيوانات تخطف الأنظار

حرص المطرب مدحت صالح على توجيه رسالة خاصة لجمهوره، من خلال حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام» بصحبة قطته الصغيرة، حيث التقط صورة معها وهما يضحكان.

إنسانية مدحت صالح تخطف الأنظار

وعلّق مدحت صالح على الصورة : «صباح الجمال والشقاوة، كارما.. بحبكوا»، وخطفت الصورة الأنظار لإنسانيته الكبيرة مع الحيوانات، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور في التعليقات.

حفل مدحت صالح بشم النسيم

ويستعد المطرب مدحت صالح لإحياء حفل شم النسيم ضمن حفلات الربيع، ويشاركه الحفل المطربة ريهام عبدالحكيم، والمطربة مي فاروق، والذي من المقرر له يوم 17 مايو الجاري.