«مستقبل وطن»: تصويت 143 دولة لعضوية فلسطين بالأمم المتحدة انتصار جديد للقضية

قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن تصويت 143 دولة بالأمم المتحدة بتأييد عضوية فلسطين، هو انتصار للقضية وانحياز للحقوق المسلوبة لهذا الشعب الأعزل الذي تعرض خلال عشرات السنوات لشتى أنواع القتل والدمار والعنف.

ورقة ضغط سياسية على كيان الاحتلال

وأضاف «السعيد»، في تصريحات له، أنه رغم عدم إلزامية هذا التصويت لكنه يُمثل شرعية دولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، ويُمثل ورقة ضغط سياسية على كيان الاحتلال للوقف الفوري لإطلاق النار ووقف كافة أعمال التخريب والدمار وقتل الأبرياء.

وأشار إلى أن التصويت كشف فضائح وجُرم هذا الكيان المُغتصب وأضعف من موقفه، وجعل مؤيدوه في موقف حرج، وبعث برسالة أمل جديدة تشير إلى حتمية انتصار تضحيات وبطولة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتابع: «كما تحمل عملية التصويت إشارةً إلى التغير الكبير الذي أصبح عليه الموقف الدولي، حيث تتسارع وتيرة العمل والمواجهة ضد الممارسات الإسرائيلية».

الوقف الفوري لإطلاق النار

وشدد على ضرورة الاستمرار في ضغط المجتمع الدولي على سلطات كيان الاحتلال للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.