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أكرم السيسي لـ«الشاهد»: إسرائيل كيان غريب ونموذج للعقد النفسية

كتب:

محمد عزالدين
11:57 م | السبت 11 مايو 2024
الدكتور أكرم السيسي

الدكتور أكرم السيسي

كشف الدكتور أكرم السيسي، أستاذ متفرغ بكلية اللغات والترجمة قسم اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر، عن شهادته على أيام الدموع والدم في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة «EXTRA NEWS»: إسرائيل كيان غريب ونموذج للعُقد النفسية.

وأضاف: «التكوين النفسي لإسرائيل تستطيع أن تشبهه بكيان يعتبر نموذجًا للعقد والأمراض النفسية من الهيستيريا والشيزوفرينيا، والسادية والنرجسية، كيان غريب مخلوق بطريقة غريبة جدًا».

وتابع: «العالم الجليل جمال حمدان، قال إن الإنسان قطعة من الأرض الخاصة به، والإنسان الأوروبي قطعة بلدته من العيون الملونة والشعر الأشقر، والشرق الأوسط وفي مصر تنعكس على المواطن، لكن إسرائيل كيان غريب ولا يمكن أن يستمر لأن الطبيعة سترفضه».

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