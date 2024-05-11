رئيس حزب العدل لـ قصواء الخلالي: مصر وقفت ضد تصفية القضية الفلسطينية من أول يوم

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن حرب غزة الأخيرة كشفت وجه الكيان الصهيوني أمام العالم، موضحًا أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية كان واضحا منذ البداية، ومصر وقفت منذ اليوم الأول ضد تصفيتها.

الحفاظ على القضية الفلسطينية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة cbc أن الموقف المصري تجاه القضية كان له دور كبير في تغيير رؤية العالم لها، لذلك نقف بجانب القيادة السياسية ونساندها في اتخاذ ما يلزم فيما يتعلق بحفظ الأمن القومي والحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها، أن القضية الفلسطينية هي أم القضايا لدى الشعب المصري، وما زالت مصر المدافع الأول عن الشعب الفلسطيني.

كما أعلن النائب طارق نصير، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب حماة الوطن، دعم كافة تحركات الدولة المصرية التي تبذل جهودا كبيرة منذ بدء العدوان على غزة .

واكد نصير حلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي على الدعم الكامل لكافة الجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال الاتصال بكافة الأطراف الدولية والإقليمية وكذلك طرفي الأزمة.