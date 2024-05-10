طلب غريب من العسيلي لفرقته في حفل «عيد الربيع».. ما علاقة تامر عاشور؟

يحيي الفنان محمود العسيلي، حاليا، حفل «عيد الربيع» بحديقة الأسرة، في منطقة القاهرة الجديدة، وسط حضور جماهيري كبير، ومن المقرر أن يشاركه الحفل الفنان تامر عاشور.

وفي مستهل الحفل طلب العسيلي من فرقته عدم عزف أغانيه الدرامية «النكد»، قائلا: «مش هنشتغل النهاردة أي أغنية نكد، أنا هسيب النكد للنجم تامر عاشور اللي هيطلع بعدي».

وصعد الفنان محمود العسيلي، منذ قليل إلى المسرح بأغنية «على خدك»، ثم استكمل فقرته بغناء عدد من أغانية أبرزهم: «أنا مش زعلان، دوم تك»، ومن المقرر أن يستكمل العسيلي فقرته الغنائية، بباقة من أجمل أغانيه، التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.