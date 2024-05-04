تامر عاشور وبهاء سلطان يقيمان حفلا غنائيا في الكويت اليوم

يستعد مجموعة من المطربين المصريين والعرب لإقامة حفلات غنائية اليوم في أكثر من دولة حول العالم، ليقدموا باقة من الأغاني المميزة المحببة لقلوب الجمهور، وأقبل العديد من الأشخاص على حجز مقعدهم في حفل المطرب المفضل لديهم كل حسب ذوقه.

أحمد سعد في سان فرانسيسكو

يقيم الفنان أحمد سعد اليوم رابع حفلاته الغنائية بمدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعدما شارك الفنانة إليسا في حفله الأول بولاية نيوجيرسي، وتلاه الحفل الثاني بمدينة هيوستن بولاية تكساس، ثم الثالث بتورنتو.

تامر عاشور وبهاء سلطان بالكويت

ويحيي الفنان تامر عاشور حفلاً غنائياً اليوم بدولة الكويت، ومن المنتظر أن يقدم مجموعة من الأغاني الشهيرة، كما يقيم الفنان بهاء سلطان حفلاً آخر اليوم بدولة الكويت أيضاً.

راغب علامة بأمريكا اليوم

ويحيي المطرب راغب علامة خامس حفلاته الغنائية اليوم بمدينة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيحضر الحفل عدد كبير من جمهور الفنان للاستماع لأغانيه المميزة، وذلك بعدما أسعد الجمهور بحفله الأول في نيويورك والثاني بدنفر والثالث بكليفلاند والرابع في ميامي.