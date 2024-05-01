ذكر أوصى النبي بترديده في قيام الليل.. كلمات ترفع درجاتك للفردوس الأعلى

قيام الليل من الصلوات التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، وحث عليها، ووعد من واظب عليها بالأجر والفضل الكبير، ومن ذلك رفع درجة العبد في الجنة وصولاً إلى الفردوس الأعلى، والتي تعد أرفع منزلة، إذ أن سقفه هو عرش الرحمن عز وجل، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بذكر يرددونه أثناء تلك الصلاة.

ذكر أوصى النبي بترديده

وحول الذكر الذي أوصى النبي بترديده، نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صيغته وجاءت كالتالي: اللهمَّ إني أسألُك الطيباتِ وتركَ المنكراتِ وحبَّ المساكينِ وأن تتوبَ علَيَّ وإذا أردتَ في الناسِ فتنةً فتوفَّني غيرَ مفتونٍ.

صيغة الدعاء في الصلاة

ولفتت الدار إلى أنّ تلك الصيغة استناداً للحديث النبوي الشريف: أن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خرج عليهم ذاتَ غداةٍ وهو طيبُ النفسِ مشرقُ الوجهِ أو مسفرُ الوجهِ، فقلنا يا رسولَ اللهِ إنا نراك مسفرَ الوجهِ أو مشرقَ الوجهِ، فقال ما يمنعُني وأتانِي ربِّي الليلةَ في أحسنِ صورةٍ، فقال يا محمدُ فقلت لبَّيك ربِّي وسعديكَ قال فِيمَ يختَصمُ الملأُ الأعلَى؟ قلت: لا أدرِي أيْ ربِّ قال: ذاك مرتين أو ثلاثًا، قال فوضع كفَّيه بينَ كتِفَيَّ فوجدت بردَها بينَ ثَديَي حتى تجلَّى لي ما في السماواتِ وما في الأرضِ ثم تلا هذه الآيةَ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ثم قال يا محمدُ فِيمَ يختَصمُ الملأُ الأعلَى؟ قلت: في الكفاراتِ قال: وما الكفاراتُ؟ قلت: المشيُ على الأقدامِ إلى الجماعاتِ، والجلوسُ في المسجدِ خلافَ الصلواتِ وإبلاغُ الوضوءِ في المكارهِ فمن فعل ذلك عاش بخيرٍ ومات بخيرٍ وكان من خطيئتِه كيومِ ولدته أمُّه ومن الدرجاتِ طيبُ الكلامِ وبذلُ السلامِ وإطعامُ الطعامِ والصلاةُ بالليلِ والناسُ نيامٌ وقال: يا محمدُ إذا صليتَ فقل: «اللهمَّ إني أسألُك الطيباتِ وتركَ المنكراتِ وحبَّ المساكينِ وأن تتوبَ علَيَّ وإذا أردتَ في الناسِ فتنةً فتوفَّني غيرَ مفتونٍ».