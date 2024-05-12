مكون في مطبخك يخلصك من اسمرار الشفاه في دقائق.. «وداعا للجفاف»

ترغب السيدات عادة في الحصول على شفاه فاتحة خالية من التشققات واللون الباهت، لتجد مستحضرات التجميل خيارا مثاليا لحل تلك المعادلة الصعبة، والتي تكلف الكثير من الأموال، إلا أن هناك بعض المكونات الطبيعية التي تساعدك في الحصول على شفاه رطبة ذات لون وردي بمكون واحد موجود في المطبخ، والذي قدمه موقع «health shots» ويمكن استعراضه في التقرير التالي.

احصلي على شفاه رطبة بمكون واحد في المطبخ

يجري الاعتماد على هذا المكون بشكل أساسي، في علاج الجفاف وترطيب الشفاه، باعتباره عنصرا غنيا بأحماض أوميجا 3 و6، والتي تساعد بدورها في علاج البشرة والتخلص من الجروح والتشققات.

ويتمثل هذا المكون في السمن الطبيعي، الذي لا يخلو أي مطبخ منه، ويتم الاعتماد عليه بشكل أساسي في مختلف الوصفات، إلا أن البعض يجهل فعاليته في علاج البشرة من المشكلات المختلفة.

استخدام السمن الطبيعي لترطيب الشفاه

يمكن تناوله باعتدال، أو عبر وضعه على البشرة، أو إدراجه في بعض الخلطات المنزلية، كما نصح الخبراء بضرورة وضع القليل من السمن الحيواني على الشفاه قبل النوم، خاصة لهؤلاء النساء اللاتي يعانين من جفاف الشفاه وتشققها، أو عبر الاستعانة بأنواع من بلسم الشفاه الجاهز الذي يدرج من ضمن مكوناته السمن الطبيعي.

وهناك خلطة أخرى نصح بها الخبراء يعتمد تحضيرها على نصف ملعقة صغيرة من العسل، ونصف ملعقة من السمن الطبيعي، ويتم وضع هذه الخلطة على الشفاه مرة أسبوعيا على نحو 10 دقائق ومن ثم غسلها جيدا بالماء.