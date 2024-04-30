خبيرة تجميل: وقاية البشرة خير من العلاج

أكدت مروة حمدي، خبيرة التجميل، أن تتابع الفصول وتغير المناخ من طبيعته التأثير على صحة الجلد، وبالتالي تضرر الشعر والبشرة، قائلة: «أفضل نصيحة يمكن التوجه بها هي الوقاية خير من العلاج».

أضافت مروة حمدي، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، والمُذاع على شاشة «dmc»: «علينا تقليل الأضرار من تغير الفصول والمواسم، والاهتمام بـ صحة وتغذية الشعر في فصل الشتاء الأنسب لعلاج تاج المرأة، ويمكننا الاستعانة بمنتجات مستخلصة من الطبيعة مثل الصبار وزيت قرع العسل الغني بالعديد من الفوائد والعناصر الهامة لصحة الجسم بشكل عام، ويُسمى باليقطين ويثمر بالخريف وغني بفيتامين E وأوميجا 3 و6 الدهنية وغير المشبعة الضرورية لصحة القلب والأوعية الدموية».

وصفة سحرية لعمل مرطب البشرة

وقدمت وصفة طبيعية لعمل مرطب للبشرة من الصبار أو «الألوفيرا»: «يمكن للسيدات عمل مرطب للبشرة من الألوفيرا وزيت اللوز، وهو مثله مثل الجوجوبا والأرجان يسهل امتصاصه من البشرة بسرعة شديدة لأنها ليست زيوت دهنية، كما أنه يمكن عمل وصفات طبيعية من قرع العسل لتفتيح البشرة ولحماية وتنعيم الشعر قبل المصيف والبحر».