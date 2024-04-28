4 أكلات طبيعية للحفاظ على البشرة من أشعة الشمس.. أبرزها البطيخ والجزر

مع ارتفاع درجات الحرارة وشدة أشعة الشمس الحارقة التي تتسبب في العديد من المخاطر والإرهاق لملايين الأشخاص، يحرص البعض عن معرفة وصفات طبيعة لحماية بشرتهم، ولأن الطريق الأقرب إلى قلوب المصريين هو الأكل، نستعرض في التقرير التالي 4 أكلات طبيعية للحفاظ على البشرة من أشعة الشمس، وفقاً للدكتورة حنان الكحكي، استشاري الجلدية، خلال حديثها لـ«الوطن».

أكلات طبيعة للحفاظ على البشرة من أشعة الشمس

- الجزر

تحدثت الكحكي عن قدرة الجزر والخضراوات الملونة بشكل عام في الحد من أضرار أشعة الشمس، فتقوم أجسادنا بتحويل البيتا كاروتين إلى فيتامين أ، وهو من الأمور الحيوية المهمة لصحة الجلد، وتناول مجموعة من الأطعمة الغنية بهذا العنصر الغذائي، يمكن أن يكون واقي قوي للحماية من أشعة الشمس الحارقة، وتعد بعض الخضراوات مثل الجزر والخضار الورقية مثل الكرنب والسبانخ من الإضافات المليئة بالبيتا كاروتين.

الطماطم

وأوضحت استشاري الجلدية، أنه يمكن أن تعمل الطماطم كدرع واقي للجسم من أشعة الشمس، فاللايكوبين وهو أحد مضادات الأكسدة الموجودة في الطماطم، يمكن أن يساعد بشكل كبير في منع البشرة من حروق الشمس: «الفواكهة والخضراوات الملونة بشكل عام، بتحمي جدا من أشعة الشمس في أيام الحر»، فهي تعتبر درعا وقائيا للدفاع عن الخلايا من أضرار أشعة الشمس.

القرنبيط

بحسب موقع «Healthy Line»، فإن القرنبيط يعمل كدرع وقائي للحماية من هجوم أشعة الشمس على الجسم، بسبب احتواءه على مضادات الأكسدة القوية، وتساعد حبة القرنبيط على محاربة الإجهاد التأكسدي، وحماية الجسم من أضرار أشعة الشمس بفضل عنصر الهيستيدين، الذي يحفز إنتاج حمض اليوروكانيك الذي يمتص الأشعة فوق البنفسجية.

البطيخ

يعد البطيخ أيضًا مصدرًا جيدًا لليكوبين الذي يحمي الجلد من حروق الشمس، والذي يعمل على امتصاص الأشعة البنفسجية المتوسطة والطويلة، إلى جانب ذلك يتكون البطيخ من 90% من الماء، مما يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم خلال فصل الصيف، لذلك فهو يعمل كواقي طبيعي من الأشعة الشمسية، بحسب موقع «Healthy Line».