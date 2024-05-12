أمريكا تقدم عرضا مغريا لإسرائيل.. مكان قادة الفصائل مقابل «عملية محدودة»

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قدمت لدولة الاحتلال الإسرائيلي مساعدة قيمة حال تراجعت عن عملية اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، وتضمن العرض تقديم معلومات استخباراتية حساسة حول تحديد موقع قيادات الفصائل الفلسطينية بدقة والعثور على الأنفاق المخفية لهم.

تفاصيل ما جاء في التقرير

ويقول التقرير الصادر عن الصحيفة الأمريكية، والذي استشهد بحديث أربعة أشخاص مطلعين على المقترحات الأمريكية، إن الرئيس بايدن وكبار مساعديه عرضوا على إسرائيل تزويدها بمعلومات استخباراتية وبالإمدادات لإقناعها بعملية محدودة وموجهة في رفح الفلسطينية، حيث يحتمي حوالي 1.3 مليون فلسطيني بعد أن فروا من أجزاء أخرى من غزة، بحسب الصحيفة الأمريكية.

توفير الآلاف من الملاجئ لبناء مدن الخيام

وأخبر مسؤولو الإدارة، أن واشنطن عرضت أيضا توفير الآلاف من الملاجئ حتى تتمكن إسرائيل من بناء مدن الخيام والمساعدة في بناء أنظمة توصيل الغذاء والماء والدواء، مضيفة أن هذه المساعدات تهدف إلى تمكين الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من رفح الفلسطينية من الحصول على مكان صالح للعيش، حسبما قال المسؤولون الأمريكيون.

وتسلط المحادثات بشكل غير عادي الضوء على المخاطر الهائلة التي تواجه كلا من إسرائيل والولايات المتحدة، بينما يستعد نتنياهو لغزو رفح الفلسطينية، آخر مدينة في غزة لم تدمرها الهجمات الإسرائيلية.