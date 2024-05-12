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الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب بعد انتهاء أعمال الترميم

كتب:

محمد أبو عمرة
08:34 ص | الأحد 12 مايو 2024
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مسجد السيدة زينب بعد انتهاء أعمال الترميم والتأهيل.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.