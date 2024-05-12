الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب بعد انتهاء أعمال الترميم كتب: محمد أبو عمرة 08:34 ص | الأحد 12 مايو 2024 الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مسجد السيدة زينب بعد انتهاء أعمال الترميم والتأهيل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: 10 معلومات عن مسجد السيدة زينب بالتزامن مع افتتاحه رسميا اليوم خالد الجندي عن مسجد السيدة زينب بعد تطويره: تحول إلى لوحة فنية (فيديو) جدول فعاليات «القومي لثقافة الطفل» احتفالا بعيد الفطر في السيدة زينب بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب بمحافظة القاهرة 8 معلومات عن مسجد السيدة زينب بعد تطويره السيسي السيدة زينب الرئيس مصر بقلم محمد أبو عمرة مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.