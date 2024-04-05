8 معلومات عن مسجد السيدة زينب بعد تطويره

كشفت محافظة القاهرة أبرزالمعلومات عن مسجد السيدة زينب في القاهرة بعد تطويره بحلّة جديدة باعتباره درة تاج مساجد آل البيت بالقاهرة، حيث يعد واحدا من أكبر وأشهر مساجد القاهرة وينسب إلى السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وشقيقة سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين بن علي رضي الله عنهما.

معلومات عن مسجدة السيدة زينب

- يقع المسجد في حي السيدة زينب حيث اشتق الحي اسمه من المسجد العريق

- جاءت السيدة زينب حفيدة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى مصر عام 61 هجريا

- كان في استقبالها أهل مصر وتم الاستقبال بشكل رائع، ووهب والي مصر قصره لها للإقامة فيه، لكنها اكتفت بغرفة واحدة

- جعلت غرفتها للعبادة والزهد وتحولت بعد وفاتها إلى ضريحها الآن

- أوصت السيدة زينب قبل وفاتها بتحويل باقي القصر إلى مسجد، وتم ذلك حيث تحول إلى مسجد السيدة زينب

إعادة تشييد المسجد

- شهد المسجد في القرن العاشر الهجري إعادة التشييد على يد الأمير عبد الرحمن كتخدا

- بني مقام الشيخ العتريس الموجود حاليا خارج المسجد ونقش على المقصورة «يا سيدة زينب يا بنت فاطمة الزهراء مددك».

حب المصريين لآل البيت

- للمسجد مكانة كبيرة في قلوب المصريين، وشملت توجيهات القيادة السياسية ترميم مساجد آل البيت ومنهم مسجد السيدة زينب مع الحفاظ على الطابع العريق للمسجد حيث تم افتتاح المسجد بعد انتهاء أعمال الترميم.