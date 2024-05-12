10 معلومات عن مسجد السيدة زينب بالتزامن مع افتتاحه رسميا اليوم

ساعات تفصلنا عن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمسجد السيدة زينب في المنطقة التي تحمل الاسم ذاته، والذي يحتل مكانة كبيرة في قلوب المصريين خاصة من مريدي آل البيت بزيارة المسجد، كدليل على محبتهم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وآل بيته الكرام، ليكون درة تاج مساجد آل البيت بالقاهرة.

أبرز المعلومات عن مسجد السيدة زينب

وأعلنت وزارة الأوقاف أبرز المعلومات عن مسجد السيدة زينب بعد التطوير كالتالي:

- حرص القائمون على التجديد على أن يكون التصميم على أحدث طراز إسلامي.

- رخام الحوائط من العلامات النادرة لحوائط مسجد السيدة زينب.

- الرخام مزخرف بشكل محفور بارز داخل الحوائط، ما يعطي لحوائط المسجد المنظر الجمالي العتيق.

- دورات المياه صممت لتضاهي دورات مياه المسجد الحرام والمسجد النبوي من ناحية التصميم والعدد.

- جميع الحلي الداخلي للمسجد من الرخام المحفور بطريقة حرفية غير موجود في مسجد آخر.

- يقع المسجد في حي السيدة زينب حيث اشتق الحي اسمه من المسجد العريق.

- جاءت السيدة زينب حفيدة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى مصر عام 61 هجريا.

- كان في استقبالها أهل مصر وتم الاستقبال بشكل رائع، ووهب والي مصر قصره لها للإقامة فيه، لكنها اكتفت بغرفة واحدة.

- جعلت غرفتها للعبادة والزهد وتحولت بعد وفاتها إلى ضريحها الآن.

- أوصت السيدة زينب قبل وفاتها بتحويل باقي القصر إلى مسجد، وتم ذلك حيث تحول إلى مسجد السيدة زينب.