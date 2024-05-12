جدول فعاليات مهرجان زايد لكتاب الطفل 2024.. ينطلق منتصف مايو

تشارك قطاعات وزارة الثقافة في مهرجان زايد لكتاب الطفل في دورته الثانية الذي تنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية، في الفترة من 15 حتى 26 مايو الجاري، كما جرى اختيار الكاتبة سماح أبو بكر عزت ضيف الشرف.

جدول معرض زايد للكتاب

يبدأ الافتتاح مع فرق قصور الثقافة، يعقبها ورشة حكي وندوة ثقافية حول الكتابة للطفل، ويشهد الخميس المقبل نشاطا متنوعا للقص واللزق مع الأطفال، وفي السادسة مساء ورشة حكي مع الكاتبة سماح أبو بكر عزت.

ويشهد الجمعة المقبل ندوة سماح أبو بكر بعنوان «أطفالنا بين الكاتب والكتاب»، وندوة في الثامنة مساء بعنوان «كيف نبني شخصية أولادنا منذ الولادة وحتى المراهقة»، أما السبت فيشهد أنشطة متنوعة لقصور الثقافة، وورشة حكي للكاتب هيثن شكري.

والأحد المقبل ورشة حكي مع الدكتورة إيمان سند وأحمد عبدالنعيم، وندوة عن مسرح الطفل ودوره في تنمية الوعي والمعرفة، إضافة إلى الفعاليات الأساسية في المعرض، والاثنين بعد المقبل ندوة بعنوان «كيف يدعم أدب الطفل التفوق الدراسي لأبنائنا» للكاتب أحمك زحام وعبد الرحمن نور الدين، ويقدّم المركز القومي لثقافة الطفل حفل الختام بمشاركة كورال فرق المركز.