اختيار الكاتبة سماح أبو بكر عزت شخصية الدورة الثانية لمهرجان زايد لكتاب الطفل

أعلنت مؤسسة زايد للإبداع والتنمية، تفاصيل مهرجان زايد لكتاب الطفل التي تنطلق فعاليات دورته الثانية في الفترة من 15 وحتى 26 مايو 2024.

سبب اختيار سماح أبو بكر شخصية المعرض

وقال محمود عبد النبي عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين، لـ«الوطن»، إنه جرى التوافق على اختيار الكاتبة سماح أبو بكر عزت شخصية الدورة، للاحتفاء بتجربتهها الإبداعية في مجال الكتابة للطفل، كما تقام عدة فعاليات تشارك بها خلال الدورة.

ويقام المهرجان تحت رعاية كلا من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمهندس الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واتحاد الناشرين المصريين، وبتنسيق كامل مع وزارة التربية والتعليم وجهاز مدينة الشيخ زايد.

ويصاحب المعرض العديد من الفعاليات لهذه الدورة، ويفتح المعرض أبوابه من يوميا من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء، وتتضمن الفعاليات فقرات للأطفال إضافة إلى ندوات تثقيفية للأم والأسرة.

مكان إقامة مهرجان زايد لكتاب الطفل

ويقام المعرض في ساحة كلية الهندسة أمام مستشفى بهية في الحي الاول بمدينة الشيخ زايد على مساحة 2400 متر بخيمة مكيفة الهواء.

وكان اتحاد الناشرين المصريين قد دعا في أبريل الماضي للمشاركة في مهرجان زايد لكتاب الطفل، موضحا تفاصيل المشاركة في الدورة.