اتحاد الناشرين يعلن موعد انطلاق مهرجان زايد لكتاب الطفل 2024

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة فريد زهران، موعد الدورة الثانية من مهرجان زايد لكتاب الطفل، موضحًا طريقة المشاركة في المهرجان.

انطلاق الدورة الثانية من مهرجان زايد لكتاب الطفل

وأضاف الاتحاد، في بيان صحفي، أنّ مؤسسة زايد للإبداع والتنمية نشرت تفاصيل انطلاق الدورة الثانية من مهرجان زايد لكتاب الطفل، والذي سيقام خلال الفترة من 15 وحتى 26 مايو 2024.

وأوضح أن قيمة الاشتراك لجناح بمساحة 12 مترا مربعا 9 آلاف جنيه، فيما عقد الاتحاد اللقاء الدوري الأول مع الجمعية العمومية في مقر الاتحاد في إطار الاحتفال باليوم العالمي للكتاب، بعقد لقاء مع الناشرين والكتاب، مشيرًا إلى عقد هذا اللقاء دوريا مع الجمعية العمومية في مقر اتحاد الناشرين المصريين بالدقي.

تأكيد مكانة مصر الثقافية

وتوافق الحاضرون على التواصل المستمر والتنسيق الدائم من أجل تأكيد مكانة مصر الثقافية، والحفاظ على صناعة النشر وتطويرها، ودعم اتحاد الناشرين لتحقيق كل ذلك.

استمرار التواصل لمناقشة المقترحات

وقرر رئيس اتحاد الناشرين المصريين عقد هذا اللقاء المفتوح شهريًا في مقر الاتحاد بدعوة عامة لجميع أعضاء الجمعية العمومية، حرصًا على استمرار التواصل لمناقشة المقترحات والرد على الاستفسارات ومناقشة القضايا والملفات والمشكلات المتعلقة بصناعة النشر.