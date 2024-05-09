سماح أبو بكر بعد اختيارها شخصية مهرجان زايد لكتاب الطفل: تقدير أسعدني

أعربت الكاتبة سماح أبوبكر عزت عن سعادتها باختيارها شخصية مهرجان زايد لكتاب الطفل في دورته الثانية، والمقرر انطلاق فعاليات دورته الثانية خلال الفترة من 15 وحتى 26 مايو الجاري، ويصاحبه العديد من الفعاليات للأطفال والصغار.

سماح أبو بكر تقدم فعاليات للصغار والكبار في مهرجان زايد

وأضافت سماح أبو بكر لـ«الوطن»: «اختياري شخصية مهرجان زايد لكتاب الطفل مفاجأة سارة لم أكن أتوقعها، وهو تقدير أسعدني جدًا، وفرصة طيبة لألتقي بالأطفال، والجميل أيضًا في المعرض هذا العام أني سأقدم فعاليات للأطفال وندوات للكبار تتضمن حضور حفل الافتتاح والختام، إضافة إلى عدد من اللقاءات مع الأطفال».

وعن ندوات الكبار، قالت «أبو بكر»: «ستكون حول طريق تعامل الأهل مع الأطفال وكيفية التعامل مع أفكارهم وأحلامهم والمشكلات التي تواجههم وكذلك طرق تشجيعهم على القراءة والتعامل مع مواهبهم المختلفة»، مستكملة «كونت خبرتي في التعامل مع الأطفال من مختلف الثقافات وعلى مدار سنوات طويلة سواء في الورش أو الندوات وغيرها».

تقديم ندوات للأهالي في مكتبة الإسكندرية

وأكملت: «كما أقدم لهم من خلال الأنشطة تجارب وخبرات عظماء، وكان لي تجربة في تقديم ندوات للأهالي في مكتبة الإسكندرية وجدت خلالها استمتاع الأهل معرفة ما يدور في نفوس الأطفال، كما اكتشفت أيضا أن الأهالي يحبون الحكايات مثل الأطفال تماما، أو حاول خلق جسر بين الصغار والكبار في مثل هذه الفعاليات».

وأكّدت الكاتبة أنَّ المعرض فرصة طيبة للأطفال ونافذة جديدة للإطلال على عالم القراءة، وحضور الفعاليات، خصوصًا إنَّهم بدأوا بالفعل إجازة آخر العام الدراسة.