«تعليم الجيزة» تحقق في مزاعم تداول اللغة الأجنبية للصف الثاني الإعدادي

زعمت صفحات الغش الإلكتروني عبر تليجرام تداول امتحان اللغة الأجنبية للصف الثاني الإعدادي بمحافظة الجيزة، وذلك بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان والذي يؤديه الطلاب اليوم .

وأكّد مصدر بوزارة التربية والتعليم أنَّ غرف العمليات بالمديريات التعليمية تتابع جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحان للغة الأجنبية للتحقق منه والتأكد من أنه نفس الامتحان الموجود مع الطلاب.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنَّ هناك تعليمات مشددة بعدم اصطحاب التليفون المحمول، واتخاذ عقوبات صارمة ضد المخالفين والتي تصل للحرمان من الامتحان والحبس والغرامة وفقًا لقانون مكافحة الغش.

وأشار المصدر إلى أنَّه في حالة التحقق من الأسئلة المتداولة، سيتمّ التوصل إلى الطلاب الغشاشين وتطبيق عقوبات صارمة عليهم وفقًا لقانون الغش الإلكتروني.