فيلم شقو يحتل المرتبة الثانية في السينما.. حقق 454 ألف جنيه خلال يوم

نجاح كبير حققه فيلم شقو بدور العرض، حيث احتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة بدور العرض، وحقق إيرادات عالية منذ بداية طرحه ضمن موسم عيد الفطر، ليستمر عرضه ضمن موسم الصيف الجاري.

إيرادات فيلم شقو

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم شقو حقق 454 ألف جنيه أمس بدور العرض، وجاء الفيلم في المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة بدور العرض.

أحداث فيلم شقو

تدور قصة فيلم شقو في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق، إذ يلتقي مجموعة من الخارجين على القانون مع مجموعة أخرى أشد خطورة، وتتصاعد المواقف بينهم لتشهد مفاجآت تقلب الأحداث.

برومو فيلم شقو

أبطال فيلم شقو

الفيلم من بطولة فيلم شقو عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، الفنانة الكبيرة يسرا، عباس أبوالحسن ومحمد جمعة، تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي.