فيلم شقو يحتل المركز الثاني في شباك التذاكر.. بإيرادات 500 ألف جنيه

يواصل فيلم شقو المنافسة في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية منذ طرحه في موسم أفلام عيد الفطر وسط عدد آخر من الأعمال الفنية المميزة وتمكن من الحفاظ على المركز الثاني.

فيلم شقو فى المركز الثاني

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات لـ«الوطن» أن فيلم شقو احتل أمس الخميس المركز الثاني بقائمة إيرادات شباك التذاكر والتي بلغت نصف مليون جنيه.

يذكر أن فيلم شقو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم عمرو يوسف ودينا الشربيني ومحمد ممدوح وأمينة خليل ويسرا وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وسام صبرى واخراج كريم السبكي.

وينافس فيلم شقو في شباك التذاكر بجانب عدد آخر من الأفلام من بينها فيلم السرب لأحمد السقا وعالماشي لعلي ربيع وفاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد.