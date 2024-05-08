إجمالي إيرادات فيلم شقو تصل إلى 65 مليون جنيه

احتل فيلم شقو بطولة الفنان عمرو يوسف ومحمد ممدوح، المرتبة الثانية في قائمة الأفلام المعروضة في دور العرض، بعد فيلم السرب الذي حلّ في المرتبة الأولى منذ عرضه قبل أيام.

إيرادات فيلم شقو لـ عمرو يوسف

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم شقو جاء في المرتبة الثانية وحقق أمس 422 ألف جنيه، ولا زال يحقق إيرادات عالية في دور العرض، لتصل إجمالي إيرادات الفيلم وصلت إلى 65 مليون جنيه.

قصة فيلم شقو

وقصة فيلم شقو تدور في إطار مليئ بالأكشن والإثارة والتشويق والمفاجآت، من خلال مجموعة خارجة عن القانون تجد نفسها في ورطة مع مجموعة أخرى أشد خطورة.

أبطال فيلم شقو

ويجمع فيلم شقو في بطولته عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ووليد فواز ومحمد جمعة، إلى جانب مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف على رأسهم النجمة يسرا، الفنان عباس أبو الحسن، والمطرب الشعبي محمود الليثي، والفيلم من إخراج كريم السبكي.