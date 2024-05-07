فيلم شقو لـ عمرو يوسف يحتل المرتبة الثانية في دور العرض

احتل فيلم شقو بطولة الفنان عمرو يوسف ومحمد ممدوح، المرتبة الثانية منذ عرضه في موسم عيد الفطر المبارك، بعد فيلم السرب الذي جاء في المرتبة الأولى بعد عرضه منذ أيام.

إيرادات فيلم شقو

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم شقو جاء في المرتبة الثانية، وحقق الفيلم أمس مليونا و70 ألف جنيه، ولازال الفيلم يحقق إيرادات عالية بدور العرض.

قصة فيلم شقو

تأتي قصة فيلم شقو في إطار مليء بالأكشن والإثارة والتشويق والمفاجآت من خلال مجموعة خارجة عن القانون، تجد نفسها في ورطة مع مجموعة أخرى أشد خطورة.

أبطال فيلم شقو

يجمع فيلم شقو في بطولته كلا من عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ووليد فواز، بالإضافة إلى محمد جمعة، بجانب مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف على رأسهم النجمة يسرا، الفنان عباس أبو الحسن، والمطرب الشعبي محمود الليثي، والفيلم من إخراج كريم السبكي.