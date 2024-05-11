68 مليون جنيه إيرادات فيلم شقو في 30 يوم عرض بالسينما

تجاوزت إيرادات فيلم شقو 68 مليون جنيه خلال 30 يوم عرض بالسينما، منذ طرحه في موسم أفلام عيد الفطر 2024، وحظى بإشادات نقدية وجماهيرية موسعة، الأمر الذي جعل صناع الفيلم يعملون على تجهيز الجزء الثاني منه.

وحقق فيلم شقو في شباك تذاكر السينما أمس 706 آلاف جنيه، في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية الذي تراجع إليه بعد احتفاظه بالمركز الأول لنحو 3 أسابيع، وذلك بعد طرح فيلم السرب الذي تصدر المركز الأول في أول أسبوع من عرضه وحقق أمس أكثر من 2 مليون جنيه، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

قصة فيلم شقو

تدور قصة فيلم شقو في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق، إذ يلتقي مجموعة من الخارجين على القانون مع مجموعة أخرى أشد خطورة، وتتصاعد المواقف بينهم لتشهد مفاجآت تقلب الأحداث.

أبطال شقو

ويقود بطولة فيلم شقو عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، الفنانة الكبيرة يسرا، عباس أبوالحسن ومحمد جمعة، تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي.