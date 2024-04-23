«التضامن»: قانون «كبار السن» يهدف إلى حمايتهم وكفالة تمتعهم بحقوقهم

وجّه محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بملف «كبار السن»، موضحا أن قانون 14 لسنة 2024 صدر في 4 أبريل العام الجاري، وحدد الفئات التي يشملها القانون برعايته.

وتابع «شعبان» خلال لقائه «8 الصبح» المذاع عبر قناة dmc، اليوم الثلاثاء، أن القانون يهدف إلى حماية ورعاية المسن وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وهو القانون الأول من نوعه في مصر لحماية ورعاية كبار السن بما يضمن التمتع بحقوقهم الاجتماعية والسياسية والصحية، والثقافية، والترفيهية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن، أن القانون يبدأ من تعريف المُسن وهو كل من بلغ الـ65 عامًا ميلاديًا، ويمنح نفس الامتيازات للمُسن الأجنبي المُقيم في مصر.