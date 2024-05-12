«صحة مطروح» تنظم قافلة طبية مجانية في زاوية العوامة بالضبعة

تنظم مديرية الصحة بمطروح، قافلة طبية علاجية مجانية بمنطقة زاوية العوامة في مركز ومدينة الضبعة، على مدار يومين متتاليين، تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجًا وتيسيرا عليهم.

تخصصات طبية متنوعة

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الأحد، إن القافلة تضم العديد من التخصصات الطبية المتنوعة التي يحتاجها أبناء القبائل العربية في القرى والنجوع والمناطق الصحراوية، من بينها «الأطفال وأمراض الباطنة والجراحة وخدمات تنظيم الأسرة للسيدات، والنساء والولادة، والأسنان»، ويتم توقيع الكشف الطبي عبر نخبة من الأطباء المتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية المتميزة، من خلال إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

تحويل الحالات الطارئة للمستشفيات

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه يجري تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية التي تستوجب تدخل جراحي، وتنفذ هذه القوافل الطبية في المراكز والقرى تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد منسق عام القوافل العلاجية بمديرية صحة مطروح، وتأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة بهدف توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة خاصة المناطق النائية.

تخفيف العبء عن المواطنين

وأوضح وكيل صحة مطروح، أنه جرى التجهيز والإعداد الكامل للقافلة والتي تعمل يومي 13 و14 مايو الجاري بشكل جيد، مشيرا إلى أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كافة القرى والمراكز بمحافظة مطروح، وتوفير العلاج اللازم للمرضى، حرصا على تخفيف العبء عنهم.