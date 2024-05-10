«صحة مطروح» تتابع تنفيذ خطة القضاء على الحصبة والحصبة الألماني

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه إيمانا بالدور الهام الذي يمثله الاكتشاف المبكر للأمراض في خفض معدلات الإصابة والانتشار للأمراض المعدية التي تعتبر من أهم الأولويات في تطبيق خدمات البحوث الصحية والوقائية، بدأوا في اتخاذ إجراءات لمواجهتها، وذلك خلال اجتماع مع المتخصصين في الترصد بإدارات النجيلة الصحية وبراني الصحية والسلوم الصحية في مناطق غرب مرسى مطروح، لمناقشة التجهيزات اللازمة والاستعداد للمراجعة الخارجية لمنظمة الصحة العالمية على أعمال ترصد الحمى والطفح الجلدي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح أن اللقاء عقد بقاعة الاجتماعات بمستشفى النجيلة المركزي، اليوم، بحضور الدكتور شادي صلاح الدين شاهين مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية مسؤول التطعيمات والترصد، والدكتور محمد طالب مدير إدارة النجيلة ومدير مستشفى النجيلة المركزي.

الحمي والطفح الجلدي والحصبة الألماني

وأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح إلى أن الاجتماع تضمن الشرح والتدريب على قائمة مستندات وثائق الإشهاد لترصد الحمى والطفح الجلدي واللازمة للإشهاد على القضاء من مرض الحصبة والحصبة الألماني على مختلف المستويات سواء إدارات صحية أو مكاتب صحة.

فريق من منظمة الصحة العالمية

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى مراجعة خطة العمل المطلوبة في الفترة المقبلة تمهيدا لمرور الفريق وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية الأسبوع المقبل.