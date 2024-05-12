معلومات عن «حكم الراية» في مباراة الأهلي والبلدية.. تنفس الصعداء بسبب كهربا

على ستاد غزل المحلة، ترقب الجميع الموقف، بينما جماهير الفريقين في المدرجات يضعون أيديهم على قلوبهم، في الوقت الذي كانت تشير فيه النتيجة إلى تعادل الأهلي وبلدية المحلة بهدفٍ لكل فريق، في الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز، كان لمساعد الحكم أحمد عبدالمنعم شعبان على موعد مع وضع بصمته خلال اللقاء، ليصبح حديث الساعة عقب اللقاء الذي حسمه المارد الأحمر في الثواني الأخيرة.

شعبان قرر إلغاء هدف في المباراة بداعي التسلل، قبل أن يظهر في اللقطة الأبرز بعد إلغاء حكم الساحة هدف محمود عبدالمنعم كهربا القاتل في الثواني الأخيرة، قبل أن تؤكد غرفة الـ VAR قراره.

معلومات عن أحمد عبدالمنعم شعبان

ويستعرض «الوطن» معلومات عن الحكم أحمد عبدالمنعم شعبان، بعد أن تصدر «التريند» خلال الساعات الماضية، وتحديدا عقب نهاية مباراة الأهلي وبلدية المحلة:

(1) خريج كلية التجارة جامعة عين شمس.

(2) يعمل بأحد المؤسسات الطبية التابعة للسكة الحديد.

(3) كان لاعبا ضمن صفوف الرباط والأنوار في بورسعيد.

(4) ارتدى القميص رقم 17 حينما كان لاعبا.

(5) أبرز المباريات التي حكم بها الموسم الحالي هي الإسماعيلي وسموحة، والداخلية وفيوتشر، الأهلي وبلدية المحلة.

(6) حكّم 9 مباريات كحكم ساحة.

إشادات واسعة بحكم الراية في مباراة الأهلي وبلدية المحلة

وتصدر اسم حكم الراية محركات البحث بعد نهاية المباراة، بعد قراراته الجريئة والتي كادت تحرم الأهلي من تحقيق الفوز، سواء بإلغاء هدف أو باحتساب أكثر من تسلل، إلا أن اللقطة التي انتشرت بشكل كبير، بعد ظهوره وهو يضع يده على قلبه ويتنفس الصعداء، بعدما أكد حكام الـ VAR على قرار حكم الساحة بإلغاء هدف محمود عبدالمنعم كهربا في الدقيقة 90+4، بداعي التسلل.